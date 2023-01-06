Апелляционный суд Полтавской области отказал прокуратуре в избрании меры пресечения мэру Полтавы Александру Мамаю в виде содержания под стражей. Суд отправил дело на рассмотрение в Октябрьский райсуд Полтавы.

Об этом сообщает "Суспильне".

Интересно, что дело это в Апелляционный суд из Октябрьского райсуда ранее как раз и было перенаправлено. Райсуд не мог рассмотреть его, потому что все следственные судьи, которые сейчас не в отпуске, заявили самоотводы.

В тоже время, адвокат Александра Мамая Вячеслав Делия во время заседания в Апелляционном суде заявил, что в райсуде есть 12 судей (а отводы взяли только пять), а потому он вполне может избрать меру пресечения.

Апелляционный суд принял его аргументы и вернул дело на рассмотрение в Октябрьский райсуд.

Напомним, Мамая подозревают в несанкционированном разглашении информации о размещении ВСУ.

Мамай утверждает, что информацию, которую он обнародовал, готовили в Полтавской ОВА и разослали депутатам городского совета.

Меру пресечения ему не могут избрать уже который день.

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