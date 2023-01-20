В пятницу, 20 января, на закрытом заседании Киевский районный суд Полтавы отказался избрать меру пресечения в виде ареста мэру города Александру Мамаю, подозреваемого в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ в условиях военного положения.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

Судья-спикер Киевского районного суда Полтавы Елена Маринец сообщила, что судья не избрал меру пресечения для Александра Мамая. По решению суда, городской голова должен по требованию прибывать к следственному прокурору и суду.

Сообщается, что об аресте Мамая ходатайствовал следователь Вадим Горбовский.

Судья Юрий Бабенко назначил рассмотрение следующего ходатайства об отстранении от должности городского головы на 10:15 23 января.

Ранее мы сообщали, что апелляционный суд Полтавской области отказал прокуратуре в избрании меры пресечения мэру Полтавы Александру Мамаю в виде содержания под стражей.

Мамай утверждает, что информацию, которую он обнародовал, готовили в Полтавской ОВА и разослали депутатам городского совета.