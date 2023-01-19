Соцсети Фейсбук и Инстаграм пообещали не блокировать контент о полке "Азов".

Об этом заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

"Meta пообещала не блокировать контент о полке "Азов". Договорились об этом с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе… Команда Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta по сотрудничеству. Разблокировали сотни аккаунтов украинских военных, блогеров и активистов. Но самой острой темой все равно оставалось блокирование фото и видео о полке "Азов", – написал Федоров.

Еще до войны "Радио Свобода" сообщала о том, что Фейсбук блокирует страницы, связанные с "Азовом", за "язык ненависти".

Однако одновременно цензоры соцсети блокировали критику ультраправых движений в Украине.

В августе 2022 года Минцифры обратилось к компании Meta с просьбами разблокировать страницы в соцсетях Фейсбук и Инстаграм, связанные с полком "Азов".

А еще в мае Федоров анонсировал, что эти соцсети будут реже блокировать украинский контент, связанный с войной и "Азовом".