Венгрия заблокировала военную помощь Евросоюза Украине почти на 500 миллионов евро
Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого пакета европейской поддержки на приобретение вооружения для Украины.
Об этом сообщает польская радиостанция RMF со ссылкой на источник.
Речь идет о сумме полмиллиарда евро из Европейского фонда мира.
По информации радиостанции, страны ЕС продолжат оказывать давление на Будапешт в понедельник во время встречи глав МИД. В случае, если Венгрия продолжит протестовать, европейские дипломаты намерены добиться утверждения транша без ее участия.
Европейский фонд мира используется Евросоюзом для оплаты поставок оружия странами - членами ЕС Украине. В 2022 году из этого фонда были оплачены поставки Киеву оружия примерно на €3,2 млрд.
Как писала "Страна", в начале декабря Венгрия заблокировала выделение 18 млрд финансовой помощи Украине в 2023 году.
А в ноябре мы сообщали, что Венгрия заблокировала план Евросоюза по пакету помощи Украине на 18 млрд евро.