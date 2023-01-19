Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого пакета европейской поддержки на приобретение вооружения для Украины.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF со ссылкой на источник.

Речь идет о сумме полмиллиарда евро из Европейского фонда мира.

По информации радиостанции, страны ЕС продолжат оказывать давление на Будапешт в понедельник во время встречи глав МИД. В случае, если Венгрия продолжит протестовать, европейские дипломаты намерены добиться утверждения транша без ее участия.

Европейский фонд мира используется Евросоюзом для оплаты поставок оружия странами - членами ЕС Украине. В 2022 году из этого фонда были оплачены поставки Киеву оружия примерно на €3,2 млрд.

Как писала "Страна", в начале декабря Венгрия заблокировала выделение 18 млрд финансовой помощи Украине в 2023 году.

А в ноябре мы сообщали, что Венгрия заблокировала план Евросоюза по пакету помощи Украине на 18 млрд евро.