Женская грудь больше не под запретом: Фейсбук и Инстаграм разрешат женщинам показывать соски. Мужчинам же это никто делать не запрещал.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на компанию Meta.

Новый спор о праве публиковать обнаженные изображения в соцсетях, как пишет The Guardian, разгорелся после того, как алгоритмы Facebook заблокировали посты трансгендерной пары из США, сочтя их снимки нарушением правил о сексуализированном контенте.

После жалоб модераторы соцсети вручную восстановили публикации, но ситуация попала на рассмотрение наблюдательного совета компании. Там решили, что "политика модерации основана на бинарном взгляде на пол и различии между мужским и женским телом", что делает ее ошибочной, и рекомендовали установить единые правила для полов.

"Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей", - говорится в сообщении набсовета компании Meta.

Теперь Совет отменил решения об удалении фотографий с обнаженными сосками и рекомендовал пересмотреть правила, касающиеся модерации таких снимков.

Отметим, политика модерации в Facebook и Instagram вызывала недовольство пользователей и иногда даже приводила к протестам.

Так, в 2019 году возле нью-йоркского офиса Facebook активисты провели акцию #WeTheNipple, в ходе которой более 100 человек пришли к офису компании Цукерберга полностью голыми, частично прикрываясь постерами с изображениями мужских сосков.

Борьба с модерацией в соцсетях стала частью международной кампании #FreeTheNipple ("Свободу соскам"), участники которой отстаивали право свободно публиковать фотографии и художественные изображения женского тела.

Ранее сообщалось, что Facebook, Instagram, Twitter и другие сайты могут отслеживать до 52 процентов страниц, которые посещают пользователи интернета. Для этого они загружают трекеры через кнопки "Нравится", "Поделиться" или "Войти", оценивают поведение своих пользователей в серфинге и на основании этого делают выводы о людях, которые сами там не зарегистрированы.

Также "Страна" писала, что Facebook и Snapchat собирают данные владельцев айфонов, даже если они отказались от слежения.