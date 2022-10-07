Данные как минимум миллиона пользователей Facebook могли быть украдены, если они загрузили одно из сотен вредоносных мобильных приложений. Об этом сообщает Axios со ссылкой на сообщение команды безопасности компании Meta.

Пользователи, чьи данные могут быть в опасности, получат специальное уведомление от Meta.

Более 400 мобильных приложений выдавали себя за безобидные инструменты, такие как фоторедакторы, чтобы заставить людей делиться своими учетными данными для входа в Facebook, пишет Axios.

355 из них были приложениями для Android, а 47 - для iOS.

Около 40% приложений были замаскированы под инструменты для редактирования фотографий. Остальные - игры и полезные утилиты.

Meta советует людям внимательно проверять приложения, которые они просят подключиться к своей учетной записи Facebook.

"Если приложение-фонарик требует, чтобы вы вошли в систему через Facebook, прежде чем оно предоставит вам какую-либо функциональность фонарика, это, вероятно, вызывает подозрения", - говорят в Meta.

Напомним, ранее бывший сотрудник Twitter обвинил компанию в утечке конфиденциальных данных пользователей.

Также мы писали о том, что по информации Bloomberg, данные всех пользователей Tiktok могли быть украдены.