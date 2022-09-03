В течение осени Messenger от Facebook появится на украинском языке. Обновление будет доступно для устройств и на IOS, и на Android.

Об этом сообщил эксперт Минцифры Антон Мельник в интервью "24 каналу".

"Скоро будет Messenger на украинском. Это будут хорошие новости, потому что Messenger и на IOS, и на Android одновременно появится на украинском языке. Думаю, это будет осенью, скоро", - сообщил Мельник.

Кроме того, он рассказал, что с начала полномасштабной войны ведомству удалось добиться украинизации еще в нескольких направлениях.

"В IOS появился украинский язык. Впервые об этом я говорил еще в марте прошлого года, представляете? Было много разных аргументов, но они отвечали, что 90% пользователей Facebook в Украине – Android-пользователи, а украинцев на IOS – всего несколько миллионов. Поэтому в рамках фейсбучного SЕО-мира это для них было не ко времени. Но ничего, мы этот вопрос двигали, двигали и сделали", - сказал Антон Мельник.

Кроме этого, в Instagram для украинских пользователей сделали музыку и Reels.

"Это вообще нереально. Когда я об этом просил в марте прошлого года, мне говорили: "Да это фантастика, это сейчас просто невозможно. Давайте поговорим только о языке". Понимаете, какая была проблема – для того, чтобы музыка функционировала в стране, нужны были хоть какие-то крупные музыкальные компании: Universal, Sony Music и другие. В Украине до сих пор не зарегистрирована ни одна такая топовая музыкальная компания. Они все были зарегистрированы в России", - объяснил Антон Мельник.

Он сообщил, что в марте Минцифры обращалось с письмами в эти крупные музыкальные компании с тем, чтобы они ушли из России.

"И с нашей подачи они ушли оттуда за пару недель. Но из России они ушли, а к нам не пришли. Конечно, из-за войны. Однако несколько из них сказали, что откроются в Украине после войны. Потому и возникала проблема – а что с правами на музыку? Но Meta выдумала свое решение. И фактически, все продукты, которые они предлагают пользователям, теперь доступны и в Украине", - рассказал Антон Мельник.

Ранее мы писали, что, по данным Центра анализа контента, доля украинского языка в постах частных аккаунтов и аккаунтов компаний украинского сегмента Instagram в июне составила 71,5%. Таким образом, Instagram - самая украиноязычная соцсеть, тогда как 95% контента в отечественном сегменте Youtube - на русском.

Напомним, с 16 июля все информационные интернет-ресурсы, а также сайты, страницы в соцсетях и приложения магазинов и предприятий должны иметь основную версию на украинском языке.