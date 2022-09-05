Данные всех 2 млрд пользователей TikTok могли быть украдены. Аналитики предполагают, что мог быть взломан один из серверов TikTok, на котором хранились личные данные пользователей.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщения о взломе появились на форуме Breach Forums 3 сентября. Там опубликовали скриншоты взлома TikTok и WeChat и наборы таблиц с данными в качестве доказательств взлома.

За несколько дней до этого Microsoft заявила, что обнаружила "серьезную уязвимость" в приложении TikTok для Android, "которая позволила бы злоумышленникам взломать учетные записи пользователей одним щелчком мыши".

В самом TikTok информацию о взломе опровергают.

"Рассматриваемый код совершенно не связан с исходным кодом серверной части TikTok", - сказал представитель компании.

Аналитики допускают, что если утечка была, то данные могли быть получены не с серверов TikTok, а от третьей стороны, к примеру, рекламных партнеров.

Ранее в TikTok обнаружили скрытую слежку за действиями пользователей айфонов, в компании это опровергали.

Также "Страна" писала, что в США призвали Apple и Google удалить видеосервис TikTok из своих магазинов.