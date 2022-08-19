В приложении TikTok для iOS обнаружили код, с которым становится возможным отслеживание ввода текста через встроенный браузер сервиса.

Об этом сообщает TechCrunch.

При этом, сам TikTok опровергает какой-либо сбор данных о нажатии клавиш.

"Мы не собираем данные о нажатии клавиш или вводе текста через этот код, который используется исключительно для отладки, устранения неполадок и мониторинга производительности", – утверждают в компании.

Ранее мы писали, что в США сообщили о возможности сотрудничества мессенджера WhatsApp с американскими спецслужбами. При этом спецслужбы даже могут не уведомлять компанию Meta, которая является владельцем WhatsApp, о том, кого они преследуют, или отчитываться о том, зачем они это делают. Это всплыло в недавно рассекреченных документах.

Также "Страна" сообщала, что российский бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его мессенджер сохраняет конфиденциальность данных пользователей, в отличие от WhatsApp и других приложений, которые, по словам предпринимателя, сотрудничают с американскими спецслужбами.