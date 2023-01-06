В Украине продолжается скандал с блокированием ввоза дронов в нашу страну. Теперь народный депутат от "Евросолидарности" София Федына обвинила в этом украинских чиновников.

Соответствующий пост Федына разместила на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, на границе задерживают все виды дронов, и по разным причинам.

"Когда мы начали разбираться с польскими коллегами, то узнали, что "Мавики" (дроны DJI Mavic) не пускаются через границу по запросу украинской стороны. И когда я на волонтерском форуме спросила об этом Госслужбу экспортного контроля – они даже не возражали.

Мне кажется, что министр обороны Резников не понимает, что происходит на фронте, судя по последнему его интервью…

Кроме этого – блокируются разработки дронов в Украине. Наверное, кто хочет делать "навар" на поставках", – написала Федына.

Ранее волонтёры сообщали, что ввоз гражданских дронов для ВСУ блокируется и тормозится таможней. Формальная причина - это товары двойного назначения (то есть могут применяться и для военных целей). В связи с этим волонтёры требуют вывести беспилотники, ввозимые частным порядком, от этих ограничений.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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