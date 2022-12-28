В Украине рассматривается возможность введения нового вида налогов, который пойдет на финансирование Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона.

По его словам, Украина находится в состоянии войны, которую нужно финансировать только нам, и все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков.

"Поэтому будем рассматривать вопрос введения определенного налога на Вооруженные силы, формулу его проговариваем, анализируем сейчас. Но любой плательщик должен понимать, что каждая гривна, которую он не заплатил - это средства, которые были изъяты у наших военных", - сказал Шурма.

Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, все налоги, которые сейчас собирает украинское государство, идут на военные расходы. За время войны последние составили в долларовом эквиваленте более 30 миллиардов.

Ранее Шмыгаль признавал, что без финансовой помощи Евросоюза Украина не сможет выплачивать пенсии и зарплаты.

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