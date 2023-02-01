Сегодня обыски проходят и в руководстве Киевской налоговой инспекции. Дело ведёт ГБР по махинациям с НДС.

Обыски проводят по фактам незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета на сумму более 30 млрд гривен.

В том числе обыски прошли и у и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий.

В распоряжении "Страны" оказался обнаруженный при обыске "список желаний" чиновницы за 2018 и 2021 годы.

В числе пожеланий - сумочка "Гермес", часы "Бригет", поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба, заработать миллион долларов.

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Ранее мы писали, что сегодня СБУ проводит обыски у экс-директора Департамента закупок Минобороны, о подозрении сообщили и другим чиновникам.

Также 1 февраля у Коломойского обыск проводят СБУ и Бюро экономической безопасности. Расследование идет по махинациям в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Кроме того, у Авакова прошли обыски по делу об аварии вертолета в Броварах.