В среду, 1 февраля, у экс-главы МВД Арсена Авакова проходят обыски по делу об аварии вертолета в Броварах (его закупало МВД во времена Авакова).

Об этом сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах.

Сам Аваков в комментарии "Стране" подтвердил эту информацию.

"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты аирбас 6 летней давности. Естественно ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Коректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию", - сказал Арсен Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня у Коломойского проводят обыск СБУ и Бюро экономической безопасности. Источники "Страны" сообщали, что расследование идет по махинациям в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

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