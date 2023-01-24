Причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах Киевской области стала ошибка пилота. Таковы предварительные данные экспертизы авиакатастрофы.

Об этом сообщают источники "Страны" в МВД.

По данным наших собеседников, пилот вертолета летел слишком низко в условиях ограниченной видимости - в тот день был сильный туман, - и слишком поздно заметил высотный дом. По словам одного из собеседников "Страны" в МВД, пилот выбрал такой маршрут из-за опасений ракетных ударов со стороны Беларуси.

"Работало наше РЕП (Радиоелектронное подавление - Ред.). Оно влияло на навигацию. Пилот решил полететь через Бровары. Был туман, и не было света, соответственно были отключены красные фонари на высотных домах. В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен и вертолет упал на ближайший детсад", - сказал источник "Страны".

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, среди них – один ребенок, 25 человек пострадали, 11 из них – дети. В числе погибших - министр внутренних дел, его первый зам и госсекретарь МВД.

Как сообщалось, СБУ рассматривала три основные версии авиакатастрофы в Броварах. Среди них: Нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.