В Броварах Киевской области попрощались с девочкой Миланой Пономаренко и ее мамой Еленой, ставших жертвой авиакатастрофы с веротолетом, в которой погибло руководство МВД Украины. А в Украинском доме в Киеве проходит прощание с самим руководством.

Видео с траурных церемоний публикуют СМИ.

Милана и Елена погибли в детском саду утром 18 января. Женщина отвела дочь в садик, муж Александр ждал ее в автомобиле. В этот момент на крышу здания упал вертолет. Александр полдня объезжал больницы в надежде, что его жена и дочь выжили, но в списках госпитализированных их не было.

Милена было 5 лет, Елене - 35. У вдовца осталась еще старшая дочь, 13-летняя Ева. Елена работала в логистической компании заместителем главного бухгалтера.

Проститься с погибшими пришли сотни броварчан, а также городской глава Игорь Сапожко. Похоронят жертв авиакатастрофы завтра в селе Новоукраинка Черниговской области, откуда родом Елена.

Между тем президент Владимир Зеленский вместе с супругой пришли в Украинский дом проститься с руководителями МВД, погибшими во время авиакатастрофы в Броварах.

Как писала "Страна", в связи с траурными мероприятиями в столице перекрыли Крещатик.

К четвергу в больницах оставались 16 человек, пострадавших в Броварах при падении вертолета. Из них шестеро - это дети.