В Киеве в Украинском доме прощаются с руководством Министерства внутренних дел, погибшим в авиакатастрофе в Броварах. В связи с этим перекрыли Крещатик.

Об этом сообщает телеграм-канал Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Из-за перекрытия центральной улицы временно изменено движение автобусных маршрутов №62 и №114.

Автобусы пока курсируют по таким маршрутам:

№ 62 – Ботанический сад – Бессарабская пл.;

№ 114 – Железнодорожный вокзал – ст. м. "Льва Толстого"; ул. Милославская – ст. м. "Почайна".

Движение автобусов возобновят после завершения церемонии прощания.

Прощание с погибшими чиновниками началось у здания МВД в столице. Затем похоронная процессия выдвинулась к Украинскому дому.

Напомним, вертолет с руководством МВД упал в Броварах 18 января. Он врезался в здание детского сада, в котором начался масштабный пожар. В огне пострадали дети, их родители и воспитатели.

В катастрофе погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Они собирались лететь в Харьковскую область.