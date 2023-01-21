Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 21 января, которое посвятил прощанию с руководством МВД, погибшему в крушении вертолета в Броварах.

"Сегодня состоялось прощание с теми, чья жизнь унесла катастрофа вертолета в Броварах. Мои соболезнования всем родным и близким… Больно об этом думать, больно говорить. Мы каждый день теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь. Украинцев, патриотов, людей профессиональных и просто верных – себе и государству.

Не вернешь... Я бы хотел, чтобы мы все сегодня это почувствовали. Почувствовали, сколько жизней, сколько светлых людей уносит военное время. Я хотел бы, чтобы мы все сегодня почтили их память… Светлая память всем, чья жизнь унесла война!" - сказал Зеленский.

Напомним, в субботу, 21 января, на Байковом кладбище в Киеве попрощались с главой МВД Денисом Монастырским и другими сотрудниками министерства внутренних дел, которые погибли во время авиакатастрофы в Броварах.

Прощание с руководством МВД посетил и президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой.

Ранее мы писали, что, по данным Нацполиции, в результате авиакатастрофы в Броварах погибли 14 человек, из них один ребенок: девочка 2017 года рождения.