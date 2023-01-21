В субботу, 21 января, на Байковом кладбище в Киеве попрощались с главой МВД Денисом Монастырским и другими сотрудниками министерства внутренних дел, которые погибли во время авиакатастрофы в Броварах.

Соответствующее видео публикует "Суспильне".

Прощание с руководством МВД посетил и президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой.

Напомним, вертолет с руководством МВД упал в Броварах утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. Из-за падения пострадали воспитанники и сотрудники детского сада, а также родители некоторых детей.

Ранее мы писали, что советник погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского Антон Геращенко рассказал, что версии трагедии с вертолетом в Броварах рассматривает следствие. Среди них и диверсия, и неисправность техники.

По данным Нацполиции, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок: девочка 2017 года рождения.

К четвергу, 19 января, в больницах оставались 16 человек, пострадавших в Броварах при падении вертолета. Из них шестеро - это дети.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что за несколько минут до гибели министр внутренних дел Денис Монастырский прислал ему СМС. Правда, о чем было сообщение, Данилов не уточнил.