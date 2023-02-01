СБУ и БЭБ проводят обыск дома у олигарха Игоря Коломойского, активы которого были принудительно национализированы в ноябре 2022 года.

Источники "Страны" сообщают, что расследование идет по махинациям в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Напомним, в прошлом году у Коломойского проводило обыски НАБУ также по делу об "Укрнафте".

Ранее в окружении Коломойского подтвердили переход к государству акций "Укрнафты" и "Укртатнафты", часть акций в которых принадлежит бизнесмену.

Предприятия национализировали решением Ставки верховного главнокомандующего под руководством президента Владимира Зеленского.

По данным СНБО, национализированные предприятия Коломойского и других могут вернуть им после войны.

Ранее мы рассказывали о подробностях национализации пакетов акций "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Также мы писали, что СБУ и БЭБ "проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании "Укрнафта" от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год".

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