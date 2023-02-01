После громкого скандала о закупках продовольствия в Минобороны, ряд чиновников ведомства получил подозрения. Но, судя по всему, совсем по другим эпизодам - не связанным с продуктами питания для армии.

Так, сегодня, 1 февраля, СБУ проводит обыски у экс-директора Департамента госзакупок МО Богдана Хмельницкого. В частности, речь идет о покупке некачественных бронежилетов на 123 млн гривен. СБУ вручила Хмельницкому подозрение.

Об этом сообщают источники "Страны".

Также источники сообщают, что это не единственный фигурант, по которому сейчас работает Служба безопасности – обыски проходят и у других чиновников, вручают подозрения в коррупции в военной сфере на разных уровнях.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, о подозрениях также сообщили бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю Государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Шаповалова подозревают действиях, которые привели к тому, что отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на более чем 1 млрд грн.

Терещенко подозревают в завладении им путем злоупотреблений и служебных подлогов 1 340 000 долларами госсредств.

Официальных сообщений Генпрокуратуры по этому поводу не было.

Напомним, Шаповалова уволили 24 января после обнаружения завышений цен в продуктовых закупках Минобороны.

"Ошибки" в пищевых контрактах уже признал министр обороны Резников.

Однако, как видим, объявленные подозрения этих эпизодов не касаются.