В Украине возвращают общественный контроль над закупками продуктов и топлива для армии.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр обороны Алексей Резников.

"Мы не были достаточно открыты, поэтому не смогли объяснить результаты нашей работы, которые соответствуют общественному запросу. Мы не создали достаточных механизмов, гарантирующих доверие. Это ошибка, которая будет исправлена. Настало время для следующих шагов... Мы договорились вернуть общественный контроль над закупками вещевого имущества, ГСМ, питания с учетом ограничений военного положения", - написал чиновник.

По его словам, на сайте Минобороны, а позже и на Prozorro, будут публиковать информацию о соответствующих контрактах.

"Введено внутреннее правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночным ценам. На сайте Минобороны (впоследствии, когда будет создана такая возможность – и на Prozorro) мы будем обнародовать по факту заключенного контракта: 1) номер и дату заключения (для идентификации); 2) цену за единицу; 3) ссылку на публичные технические условия закупки (на сайте МО или в общем доступе для ГСМ, частично для питания и т.п.)", - анонсировал Резников.

Пост появился после того, как разгорелся скандал с закупками продуктов для армии по завышенным ценам.

Мы анализировали этот скандал и совпавшую с ним волну отставок.