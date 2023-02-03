Владимир Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. У РФ нет сил, чтобы захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики не обнаружили доказательств того, что россияне восстановили достаточную боевую мощь для этого.

Они считают, что крупное российское наступление, скорее всего, преждевременно завершится во время сезона весенних дождей в апреле или даже раньше. Затем обстановка на фронте может создать благоприятные условия для контрнаступления ВСУ в конце весны или летом 2023 года после включения западных танковых поставок.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.