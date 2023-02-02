Война в Украине и антироссийские санкции приведут к подрыву роли РФ как надежного экспортера оружия, прогнозирует разведка Британии.

Об этом она сообщает в новой сводке.

"Еще до вторжения доля России на международном рынке вооружений сокращалась. Теперь, столкнувшись с противоречивыми требованиями, Россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию новых вооружений собственными силами в Украине, а не поставкам партнерам по экспорту", - сообщает британская разведка.

В Лондоне полагают, что дефицит комплектующих, вероятно, сказывается на производстве техники на экспорт, такой как бронетехника, ударные вертолеты и системы ПВО.

Также разведка Британии прогнозирует, что способность России оказывать услуги поддержки существующих экспортных контрактов, такие как поставка запасных частей и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно подорвана, по крайней мере, в течение следующих трех-пяти лет.

Напомним, что Турция рассматривает закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки с американскими F-16.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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