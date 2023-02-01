Только ядерное оружие может дать Украине гарантии безопасности.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в комментарии Deutsche Welle.

По его словам, Будапештский меморандум себя не оправдал, а потому Украина начнет дискуссию о возврате ей статуса ядерного государства.

Накануне войны Владимир Зеленский намекнул, что Украина может вернуть себе ядерный статус и выйти из ограничивающих его соглашений. Тогда мы анализировали, зачем президент заговорил о возвращении Украине ядерного статуса и реально ли это сделать.

А осенью на сайте президента появилась петиция с просьбой сделать Украину ядерной державой.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.