Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Южную Корею пообещал своему южнокорейскому коллеге Ли Чон Сопу, что США "привержены использованию всего спектра обычных и ядерных средств сдерживания для защиты Южной Кореи".

Об этом пишет DW.

Во время этого визита Остина Сеул добивался больших гарантий от Вашингтона из-за потенциальной угрозы от страны-соседа.

Ли по итогам встречи заявил, что альянс и Южная Корея "усиливают расширенное сдерживание, направленное на предотвращение применения Северной Кореей ядерного оружия".

Отметим, 2022-й год стал рекордным для КНДР как по числу испытания баллистических ракет (37 запусков за год), так и по числу запущенных Пхеньяном баллистических ракет за год - около 70.

Напомним, ранее сестра главы КНДР замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон сказала, что "КНДР всегда будет на стороне России, "в одном окопе" с ее армией и народом", и что РФ "сожжет дотла вооружение, которым хвастаются США и страны Запада".

Ранее сообщалось, что по данным New York Times, северокорейские баллистические ракеты Hwasong могут достигать территории США.