Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) всегда будет "стоять в одном окопе" с российской армией и народом, заявила в пятницу заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон - сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

В заявлении, опубликованном агентством ЦТАК, она заверила, что КНДР будет "всегда стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, которые встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны".

Она назвала решение США передать Украине танки Abrams "гнусным шагом". "Не сомневаюсь в том, что любые вооружения, которыми гордятся США и Запад, дотла сгорят и превратятся в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии и народа России", - добавила Ким Ё Чжон.

Сестра северокорейского лидера также подчеркнула, что Украина "не пустыня Ближнего Востока, где 20 лет тому назад своевольничали танки США", и выразила мнение, что если бы не Соединенные Штаты, то "мир стал бы более светлым, безопасным и мирным".

"Никакими безрассудными попытками империалистические коалиционные силы не смогут сломить героический дух армии и народа России, отличающихся пламенным патриотизмом, стойкостью и сильным духовным потенциалом", - отметила Ким Ё Чжон.

Ранее в США показали фото, как Северная Корея переправляет оружие для ЧВК "Вагнер".

"Эти действия представляют трансконтинентальную угрозу, в том числе в связи с продолжающейся серьезной преступной деятельностью ЧВК "Вагнер", - заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.

Ранее "Страна" также сообщала, сколько ядерных боеголовок есть у КНДР и как много она может сделать ещё.