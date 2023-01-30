Запрещено законом. Южная Корея отказалась поставлять летальное оружие Украине - WSJ
Южная Корея отказалась отправлять летальное оружие Украине, поскольку это запрещено законом.
Как сообщает The Wall Street Journal, так президент Юн Сук Ель ответил генсеку НАТО Столтенбергу во время его визита в Сеул на призыв к Сеулу предоставить вооружения Украине.
При этом говорится, что в то же время Южная Корея подписала крупные сделки по поставке сотен танков, самолетов и другого оружия Польше.
Ранее мы писали, что Южная Корея передала около 1,1 миллиона боеприпасов с обедненным ураном американским Военно-воздушным силам на базе у города Пхёнтхэк. После передачи припасы должны транспортировать в США.
Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.
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