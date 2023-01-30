Южная Корея отказалась отправлять летальное оружие Украине, поскольку это запрещено законом.

Как сообщает The Wall Street Journal, так президент Юн Сук Ель ответил генсеку НАТО Столтенбергу во время его визита в Сеул на призыв к Сеулу предоставить вооружения Украине.

При этом говорится, что в то же время Южная Корея подписала крупные сделки по поставке сотен танков, самолетов и другого оружия Польше.

Ранее мы писали, что Южная Корея передала около 1,1 миллиона боеприпасов с обедненным ураном американским Военно-воздушным силам на базе у города Пхёнтхэк. После передачи припасы должны транспортировать в США.

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.