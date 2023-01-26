Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал передачу американских танков Украине и призвал прекратить войну, так как она, по его мнению, может перерасти в ядерную.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Сначала идут танки, затем идут ядерные бомбы. Прекратите эту сумасшедшую войну сейчас же. Это сделать так просто", - сказано в посте.

Ранее генерал-лейтенант армии США в отставке, экс-советник Дональда Трампа по оборонной политике Джозеф Кит Келлог заявил, что поддержка Украины обходится США примерно в 2,5 миллиона долларов в час.

"И президент должен объяснить американцам, зачем мы это делаем. Почему мы в Украине, надо ли нам там быть, и каков для нас желаемый итог. Это деньги американских налогоплательщиков, и они должны знать, на что эти деньги тратятся", - сказал Келлог.

А сам Трамп говорил, что не допустил бы эскалации в Украине, если бы остался на посту президента.

"И сейчас у нас конфликт, в результате которого теоретически могут погибнуть сотни тысяч людей, который никогда в жизни не произошел бы даже за миллион лет, если бы я был президентом", - заявил Трамп.