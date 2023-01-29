Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни пообещал, что его страна не станет поставлять Киеву вооружения наступательного характера.

Об этом Таяни заявил в воскресенье, 29 января, в эфире ток-шоу на третьем канале государственного телевидения Rai, пишет Nova.

Как утверждает министр, в Италии считают ситуацию в Украине "сложной и вызывающей беспокойство". При этом, он подчеркнул, что страна готова поставлять только вооружение для обороны.

"Потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией, мы не имеем ничего против российского народа", - сказал Таяни.

Глава МИД Италии добавил, что вся помощь Украине "направлена на защиту ее независимости".

Отметим, что на вооружении Италии находятся около 1 700 танков. В частности, немецкие Leopard-1, американские М60А1 и М47.

Ранее мы писали, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что никогда не имел никаких предубеждений против России и в прошлом даже надеялся, что она сможет стать союзником Запада, однако сейчас признает свою ошибку.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным СМИ, Франция и Италия договорились о передаче Украине систем ПВО SAMP-T, сбивающих баллистические ракеты.