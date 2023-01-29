"Ситуация вызывает беспокойство". Глава МИД Италии пообещал поставлять Украине только оборонительное оружие
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни пообещал, что его страна не станет поставлять Киеву вооружения наступательного характера.
Об этом Таяни заявил в воскресенье, 29 января, в эфире ток-шоу на третьем канале государственного телевидения Rai, пишет Nova.
Как утверждает министр, в Италии считают ситуацию в Украине "сложной и вызывающей беспокойство". При этом, он подчеркнул, что страна готова поставлять только вооружение для обороны.
"Потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией, мы не имеем ничего против российского народа", - сказал Таяни.
Глава МИД Италии добавил, что вся помощь Украине "направлена на защиту ее независимости".
Отметим, что на вооружении Италии находятся около 1 700 танков. В частности, немецкие Leopard-1, американские М60А1 и М47.
Ранее мы писали, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что никогда не имел никаких предубеждений против России и в прошлом даже надеялся, что она сможет стать союзником Запада, однако сейчас признает свою ошибку.
Также "Страна" рассказывала, что, по данным СМИ, Франция и Италия договорились о передаче Украине систем ПВО SAMP-T, сбивающих баллистические ракеты.