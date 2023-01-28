Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что российские танки на улицах Киева гарантируют Третью мировую войну.

Его слова приводит издание RaiNews.

"Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы", - сказал он на встрече со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню.

По его словам, не допустить прибытия этих боевых машин РФ - единственный способ остановить глобальный конфликт.

Как пишет New York Times, танки НАТО не станут "серебряной пулей", которая позволит Киеву выиграть войну.

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