Оставленное войсками США при выходе из Афганистана оружие начало всплывать у боевиков в Кашмире.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

"Оставленное силами США оружие во время ухода из Афганистана всплывает в другом конфликте, продолжая вооружать боевиков в спорном южноазиатском регионе Кашмир", - говорится в сообщении телеканала.

Как отмечается, по мнению экспертов, это может быть лишь началом "глобального путешествия" оружия.



По словам местных властей, боевики в регионе пользуются автоматами M4, винтовками M16 и другим оружием американского производства, которое ранее редко можно было заметить в ходе конфликта. Они утверждают, что основной причиной является поток американского оружия, которое попало в руки к талибам в 2021 году.



Сообщается, что большей частью американского оружия, изъятого на данный момент, пользовались боевики экстремистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" и террористической группировки "Лашкар-и-Тайба".

Ранее мы писали, что недавно член палаты представителей Конгресса республиканец Майкл Маккол потребовал от Госдепа США предоставить документы, которые связаны с выводом американских войск из Афганистана.

Также "Страна" рассказывала, что американская армия бросила в Афганистане военного оборудования на 7 миллиардов долларов.