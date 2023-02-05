Россияне нанесли ракетные удары по жилой застройке в центре Харькова. Вспыхнул пожар, есть пострадавший
Утром в воскресенье, 5 февраля, две российские ракеты ударили по центру Харькова. Попадание было в Киевском районе города.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале.
По его словам, предварительно речь идет о ракетах С-300.
На месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию.
Позже Терехов добавил, что одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. Сейчас известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке.
Напомним, недавно Киевский район города уже попадал под обстрел. Был зафиксирован прилет по жилому дому. Три человека получили легкие повреждения, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом в момент удара и чудом не пострадал.
Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.
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