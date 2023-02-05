Утром в воскресенье, 5 февраля, две российские ракеты ударили по центру Харькова. Попадание было в Киевском районе города.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По его словам, предварительно речь идет о ракетах С-300.

На месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию.

Позже Терехов добавил, что одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. Сейчас известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке.

Напомним, недавно Киевский район города уже попадал под обстрел. Был зафиксирован прилет по жилому дому. Три человека получили легкие повреждения, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом в момент удара и чудом не пострадал.

Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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