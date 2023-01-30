Жилой дом в Харькове, куда вчера попала российская ракета, могут частично снести. Находиться в здании опасно.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"В настоящее время подразделения ГосЧС определяют аварийность этого дома, частично он, наверное, будет снесен, поскольку сейчас основная задача - это устранить там аварийность. То есть риск того, что какая-то стена может самостоятельно обрушиться", - объяснил Синегубов.

Глава области добавил, что проживать в доме, куда попала российская ракета, пока нельзя. В ближайшее время будет проведена экспертиза по нарушению конструкций здания. Позже городские власти решат, будут ли восстанавливать дом, его снесут частично или полностью.

Синегубов не исключает, что в результате обстрела могли пострадать и соседние здания. Он отметил, что спасатели также обследуют близлежащие дома, поскольку российская ракета попала в историческую застройку Харькова.

Напомним, вчера вечером российские войска атаковали Харьков. Позже стало известно, что россияне выпустили ракету С-300, попавшую в четырехэтажный дом в Киевском районе города. После того, как ракета ударила по жилому дому в Харькове, начался сильный пожар, есть пострадавшие.

В результате атаки врага разрушен четвертый этаж одного из подъездов, погибла пожилая женщина, еще три человека получили ранения.