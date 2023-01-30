Стали известны подробности вчерашнего удара РФ по жилой четырехэтажке в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Три человека получили легкие повреждения. Погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом в момент удара и чудом не пострадал.

Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. На месте работают экстренные службы.

Удар, предварительно, был нанесен ракетой С-300.

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.