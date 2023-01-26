На данный момент в Харькове коммунальные услуги оплачивают на уровне только 40,7% от начисленного.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр города Игорь Терехов.

"Город Харьков с первого дня войны, с 24 февраля прошлого года, страдает от снарядов, шли боевые действия в окрестностях города Харькова. Поэтому в то время многие жители Харькова уехали из города, и как следствие они не могли оплачивать коммунальные услуги.

Сейчас тенденция такова, что харьковчане возвращаются в свои дома. И если взять в абсолютных цифрах, то сейчас процент мобилизации платежей - 40,7%. По сравнению с прошлым годом, это действительно большое сокращение", – сказал Терехов.

При этом он отметил, что харьковчане постепенно возвращаются в свои дома, ситуация с платежами "выравнивается".

Напомним, ранее Терехов сообщил, что в Харькове в прошлом году было восстановлено 66 многоэтажных домов, поврежденных в результате российских обстрелов. Около 500 домов не подлежат восстановлению.

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Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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