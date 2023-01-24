В Харькове в прошлом году было восстановлено 66 многоэтажных домов, поврежденных в результате российских обстрелов. Около 500 домов не подлежат восстановлению.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов журналистам во вторник, 24 января.

"В прошлом году нам удалось 66 домов восстановить, реконструировать и сейчас жители заселяются. Сейчас на реконструкции находятся более 40 домов. Это те дома, которые прошли этапы экспертизы и мы должны их восстановить", - сказал Терехов.

Также он сообщил, что на данный момент в Харькове 4,5 тыс. многоэтажных домов, которые в той или иной степени повреждены, 500 домов - не подлежат реконструкции и восстановлению. Без крыши над головой остались около 150 тыс. горожан.

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