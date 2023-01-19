Заявление о предоставлении компенсации за уничтоженное войной жилье может быть подано наследником собственника жилья еще до получения свидетельства о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство предоставляется дополнительно после его получения.

Об этом сообщает в Telegram глава комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Мы понимаем, что среди владельцев разрушенного жилья есть пропавшие без вести, есть погибшие на оккупированных территориях. Это усложняет юридическое оформление права на наследство. Поэтому парламент пошел навстречу наследникам и предусмотрел в законопроекте соответствующую норму", - заявила она, комментируя законопроект №7198, который вскоре будет проголосован во втором чтении.

Граждане могут самостоятельно выбрать географическую локацию для использования жилищного сертификата. Ключевым показателем является только сумма средств, которая будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества.

Она добавила, что государство будет выделять людям собственные или привлеченные средства, не дожидаясь репараций от России.

Ранее мы писали, что в поврежденном или разрушенном жилье проживают более 2,4 млн украинцев, а более 316 тысяч человек оставили заявки в "Дие" на компенсацию.

Напомним, с августа прошлого года в Украине начал работать реестр поврежденного и уничтоженного имущества.