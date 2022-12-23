Игорь Терехов заявил о том, что после окончания работы над проектом генерального плана Харькова его вынесут на общественное обсуждение.

Об этом харьковский мэр написал в своем Телеграме.

По его словам, сейчас деньги из бюджета на разработку генплана Харькова не тратятся.

"Сейчас генплан создается исключительно на средства семьи лорда Фостера (британского архитектора и дизайнера Нормана Фостера – Ред.) и ни одна бюджетная копейка на него не потрачена", – сообщил Терехов.

Он также добавил, что генплан не предусматривает строительство новых многоэтажных зданий.

"Не будет строительства многоэтажек. Наиболее высокие здания будут иметь 6-7 этажей. Генплан предусматривает строительство самодостаточных районов, где будет все. Все от детских садов, школ и медучреждений до рынков или супермаркетов", - объяснил мэр.

Терехов обещает, что по окончанию работы над генеральным планом Харькова местная власть вынесет его на обсуждение горожан.

"Не будет так, что мы начнем его претворять в жизнь без согласия жителей Харькова", – резюмировал Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что архитектор из Британии Норман Фостер, который спроектировал небоскреб Мэри-Экс в Лондоне и штаб-квартиру Apple в Купертино, создал план по восстановлению Харькова.

Ранее мы писали о том, что фасад здания Харьковской обладминистрации, разрушенной вражеским ракетным ударом, могут сохранить в сегодняшнем виде как музейный образец жестокости войны по примеру Рейхстага. Само здание планировали реконструировать.