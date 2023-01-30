Воскресным вечером, 29 января, в Харькове под обстрел попал Киевский район города. Зафиксирован прилет по жилому дому, есть пострадавшие. В доме пожар и сильные повреждения.

Об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

"По информации, которая требует подтверждения, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Губернатор Олег Синегубов уточнил, что обстрел производился ракетами комплекса С-300.

"Зафиксировано попадание вражеской ракеты в жилой дом в центре города", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Местные Telegram-каналы сообщают о погибших и публикуют фото пожара после прилета, как утверждается, в жилой дом.

Тем временем "Суспильне" пишет, что в результате обстрела полностью разрушен четвертый этаж одного из подъездов. По словам местных жителей, из дома вывели по меньшей мере двое раненых.

Губернатор Харьковщины Олег Синегубов уточнил, что по официальной информации, пострадали три человека.

"Продолжаются спасательные работы", - говорится в сообщении.

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