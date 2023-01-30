Всю ночь разбирали завалы дома в центре Харькова, куда попала ракета во время вечернего обстрела.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области на своей странице в Facebook.

По данным спасателей, один человек погиб и трое пострадали.

В ГСЧС уточнили, что ракета попала в четырехэтажный жилой дом. Взрывом частично разрушены его крыша и верхний этаж. На месте возник пожар.

Сам дом полностью эвакуирован, сообщили городские власти.

Напомним, ракета ударила по жилому дому в Харькове поздно воскресным вечером, 29 января. Синегубов заявил, что обстрел производился ракетами комплекса С-300.

Также сообщалось, что днем ранее войска РФ обстреляли Волчанск Харьковкой области. Там повреждены частные дома и автомобили, пострадала женщина.

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.