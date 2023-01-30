Сегодня около 10:20 враг снова обстрелял Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела погиб мужчина 62 лет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее войска РФ обстреляли Купянск и Волчанск, повредив жилые дома и инфраструктуру, ранив мужчину.

Как писала "Страна", в конце декабря россияне обстреляли Волчанск, ранив пять человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.