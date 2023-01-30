Войска РФ сегодня обстреляли Волчанск Харьковской области. Есть погибший и раненая
Сегодня около 10:20 враг снова обстрелял Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела погиб мужчина 62 лет.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее войска РФ обстреляли Купянск и Волчанск, повредив жилые дома и инфраструктуру, ранив мужчину.
Как писала "Страна", в конце декабря россияне обстреляли Волчанск, ранив пять человек.
Тем временем война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.
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