В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 3 февраля. Сообщается, что российские войска наступают под Бахмутом, Авдеевкой, Лиманом и Новопавловкой, а также обстреливают Харьковскую область.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ ведет наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок россиян не обнаружено. Российские войска нанесли ракетный удар по Барвенково Харьковской области и совершили более 20 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения россиян и один - по позиции их ЗРК.

Напомним, в США считают, что украинской армии скоро придется уйти из Бахмута. По мнению Штатов, вывод войск нужен, чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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