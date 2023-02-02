Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал вечернюю сводку с фронта.

Главное в сводке Генштаба украинской армии:

Армия РФ продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск. Продолжается наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях россияне обороняются. Российские войска нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области, три авиаудара и 15 обстрелов из РСЗО, в частности, по Камышанам Херсонской области и Очакову Николаевской области. Завершены совместные авиаучения армий РФ и Беларуси. При этом авиагруппировка россиян на аэродромы постоянного базирования не возвращается. В районе Тавильжанки Купянского района Харьковской области армия РФ готовится к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов. Авиация ВСУ нанесла 4 удара. ПВО уничтожила российский БПЛА типа Мерлин.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

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