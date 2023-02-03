Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 3 февраля 2023 года.

Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

Личный состав - 129 870 (+840 за сутки);

Танки ‒ 3 215 (+4) ед.;

Боевые бронированные машины ‒ 6 388 (+6);

Артиллерийские системы – 2 215 (+3);

РСЗО – 460 (+2);

Средства ПВО ‒ 222;

Самолеты - 293;

Вертолеты – 284;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1952 (+1);

Крылатые ракеты ‒ 796;

Корабли /катера ‒ 18;

Автомобильная техника и автоцистерны – 5 068 (+4);

Специальная техника ‒ 202 (+2).

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

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