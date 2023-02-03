Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку по потерям России в войне
Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 3 февраля 2023 года.
Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- Личный состав - 129 870 (+840 за сутки);
- Танки ‒ 3 215 (+4) ед.;
- Боевые бронированные машины ‒ 6 388 (+6);
- Артиллерийские системы – 2 215 (+3);
- РСЗО – 460 (+2);
- Средства ПВО ‒ 222;
- Самолеты - 293;
- Вертолеты – 284;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1952 (+1);
- Крылатые ракеты ‒ 796;
- Корабли /катера ‒ 18;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 5 068 (+4);
- Специальная техника ‒ 202 (+2).
Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.
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