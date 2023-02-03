Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" заявил, что Бахмут ВСУ сдавать не будут.

Трансляция брифинга велась на сайте Еврокомиссии.

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - заявил он.

Также Зеленский заявил, что если Украина получит дальнобойное оружие, она сможет начать освобождать Донбасс.

"Считаем Бахмут нашей крепостью, считаем наших героев, которые там пали, героями. Если будет ускоренное оружие, а именно дальнобойное, то мы не только не отойдем от Бахмута, но и начнем освобождать Донбасс, который был оккупирован с 2014 года", - сказал Зеленский.

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина "платит очень высокую цену" за удержание Бахмута но "не может оставить его позади".

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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