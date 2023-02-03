Двое волонтеров из Норвегии получили ранения во время обстрела Бахмута.

Об этом их родственники и один из волонтеров рассказали в комментарии VG.

Сообщается, что речь идет о волонтерах-медиках Сандере Сьорсвене Трелвике и Симоне Йонсене.

По словам Йонсена, он с Трелвиком в четверг утром, 2 февраля, получили задание эвакуировать нескольких человек, пострадавших от обстрелов. После того как медики приехали на указанное место, российские войска открыли по ним стрельбу.

"Они дважды бомбили по одному и тому же месту. Затем начали обстрел района, когда увидели, что мы выжили", - сказал доброволец и добавил, что несколько других людей, которые были с ним и Трелвиком, погибли.

Мать Трелвика рассказала, что тот получил ожоги 30-40% тела и имеет осколочные ранения, но внутренние органы остались неповрежденными. Его вместе с Йонсеном отправили в госпиталь города Днепра на лечение.

Женщина добавила, что норвежские власти готовят эвакуацию раненых через Польшу на родину.

Ранее мы писали, что недавно во время боев за Соледар погибли два гражданина Великобритании – волонтеры Эндрю Бэгшоу (Andrew Bagshaw) и Кристофер Пэрри (Christopher Parry).

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, зачем Зеленский устроил массовые обыски у чиновников, Коломойского и Авакова.