В Офисе президента заявляют, что Украина "платит очень высокую цену" за удержание Бахмута, но "не может оставить его позади".

Так советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 20 minutes ответил на вопрос о том, целесообразно ли удерживать Бахмут, в котором осталось 10% населения.

"Дело не в 10% населения, а в нашей территории, в наших домах. Мы тоже боимся, конечно, и платим очень высокую цену за защиту Бахмута. Но мы не можем оставить это позади. Это показывает, какие мы есть, и это должно быть ясно понято в Европе. Наши молодые люди отдают свои жизни за право жить в наших домах. Бахмут – это не просто место, это наш дом", - заявил Подоляк.

При этом он не стал называть потери в Бахмуте.

"По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится война", - заявил он.

Напомним, в США считают, что украинской армии скоро придется уйти из Бахмута.

По данным Института изучения войны, РФ направила "Вагнеру" силы для поддержки наступление в Бахмуте.

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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