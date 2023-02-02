Американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.

Об этом идет речь в отчете на сайте Института.

В ЧВК "Вагнера" заявили, что по состоянию на 1 февраля российские войска не взяли Бахмут в оперативное окружение, опровергнув сообщения от 31 января о том, что силы РФ взяли под контроль село в 17 км к северу от Бахмута.

Геолокационные кадры показывают, что россияне немного продвинулись к северо-востоку от Бахмута в районе Красной Горы и на северо-восточной окраине Бахмута, а также к югу от Бахмута в районе Опытного, сообщает Институт.

Также российские войска продолжили совершать атаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. Сообщается, что они продолжают накапливать в этом районе живую силу и военную технику и незначительно продвинулись в районе Кременной. ВСУ отразили атаки российских войск в районе Ямполовки (16 км к западу от Кременной) в Донецкой области.

"Российские оккупационные "власти" 1 февраля не предъявляли новых территориальных претензий, но утверждали, что российские войска продолжают наступление в западной части Запорожской области", - пишет Институт.

Заявлялось, что боевые действия ведутся по всей линии фронта, но в основном сосредоточены вокруг Орехова и Гуляйполя. Украинские местные и военные официальные лица не сообщали о продолжающихся боевых действиях в определенных районах или каких-либо изменениях на линии фронта, пишет Институт.

Институт пишет, что российские силы продолжают наносить удары по островам в дельте реки Днепр в Херсонской области, чтобы не дать украинским силам закрепиться на них. Начальник объединенного координационного пресс-центра Южных войск Наталья Гуменюк заявила 1 февраля, что российские силы увеличивают количество разведывательно-диверсионных попыток в районе дельты Днепра, вероятно, с целью имитации угрозы эскалации.

Напомним, Резников заявил, что РФ может начать наступление к годовщине вторжения, и назвал два вероятных направления.

Также мы писали о том, что ранее Генштаб ВСУ сообщал, что армия России продолжает попытки наступления в Донецкой области.