Министр обороны Украины Алексей Резников, как и секретарь СНБО Алексей Данилов, считает, что РФ может начать наступление в районе 24 февраля - к годовщине полномасштабного вторжения.

Об этом резников заявил в эфире BFMTV.

"Мы думаем, что, учитывая, что они (россияне - Ред.) живут символизмом, они попытаются что-то попробовать в районе 24 февраля", - сказал Резников.

Кроме того, он считает, что "мы не недооцениваем нашего врага", а Кремль мобилизовал "500 000 российских солдат".

"Официально заявлено 300 тысяч, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше", - сообщил министр.

По мнению Резникова, российские вооруженные силы "могут предпринять попытку наступления по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть и юг".

Он сказал, что это сценарий, к которому готовится Киев и который мотивирует президента Зеленского и его правительство просить о новой военной помощи у союзников по НАТО.

"Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно скорее... Вот почему нам нужно оружие, чтобы сдерживать врага, потому что на войне все играется по инициативе", - сказал Резников.

Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Буданов оценил вероятность наступления РФ из Беларуси и рассказал, какими будут ее цели в войне в этом году.

Также мы сообщали о том, что по данным Института изучения войны, РФ готовится к началу наступления в Луганской области в ближайшие месяцы.