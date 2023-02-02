Украине, возможно, вскоре придется вывести свои войска из Бахмута Донецкой области.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц из США и европейских стран.

По словам высокопоставленного чиновника, США советуют украинским силам выиграть время, чтобы дать прибыть танкам и другому оружию. И вывод войск нужен, чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге.

Как сказали официальные лица, отступление из Бахмута не окажет серьезного стратегического влияния на ход войны. Несмотря на него, украинские войска, скорее всего, разместят новую линию обороны очень близко к нынешней линии фронта.

"Ожидается, что из Бахмута Россия двинется в сторону Славянска и Краматорска. Но ее силам вряд ли удастся в ближайшее время захватить всю восточную часть Донецкой области", – пишет издание.

На днях в ВСУ заявили, что вопрос возможного вывода украинских войск из Бахмута обсуждается с учетом общей обстановки.

В конце января в Генштабе говорили, что ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока есть возможность обороняться.